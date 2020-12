Badminton-Saison in Hessen beendet

Frankfurt.Früher als die meisten anderen Sportarten hatte der Hessische Badminton-Verband (HBV) die Saison nicht nur bis Ende November oder Dezember unterbrochen, sondern mittelfristig bereits bis zum 15. Januar. Doch nun fordert die Corona-Pandemie auch an den Netzen ihren Tribut: Das Präsidium des HBV hat gemeinsam mit den Bezirksvorständen und dem zuständigen Ausschuss für Spielbetrieb beschlossen, dass die derzeit pausierende Saison mit sofortiger Wirkung abgebrochen wird.

„Durch hohe Infektionszahlen, Lockdown, Kontaktreduzierung und temporäre Ausgangssperren ist in absehbarer Zeit an einen geregelten Sportbetrieb nicht zu denken. Der Schutz und die Gesundheit der Athleten und aller Beteiligten steht an oberster Stelle und muss gewährleistet werden“, heißt es in einer Präsidiums-Mitteilung: „Erschwerend kommt hinzu, dass Städte und Gemeinden im Laufe des Dezembers teilweise ihre Sporthallen zu Impfzentren umfunktioniert haben. Ein Trainings- und Spielbetrieb ist dort somit nicht mehr möglich.“

2021 in den gleichen Ligen

Die Saison 2020/21 wird ohne Wertung beendet. Durch die geringe Anzahl an ausgetragenen Liga-Begegnungen wird es in den hessischen Spielklassen keine Auf- und Absteiger geben. Die Mannschaften bleiben für die Saison 2021/22 in gleicher Konstellation in ihren jeweiligen Ligen. Weitere Festlegungen und Ergänzungen zur neuen Saison werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Darüber hinaus werden sämtliche Turniere des hessischen Verbandes im ersten Quartal 2021 abgesagt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.12.2020