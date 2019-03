Badminton-Training mit einem Nationalspieler

Bensheim.Gut vier Wochen vor dem ersten Auftritt einer deutschen Badminton-Nationalmannschaft in Bensheim beim Testspiel am 25. April in der Weststadthalle gegen Estland freut sich die Ausrichtergemeinschaft mit dem TV Bensheim, dass im Vorverkauf bereits rund 500 Eintrittskarten verkauft wurden. „Das deutet auf eine gut gefüllte Weststadthalle hin“, meint Jost Winnemöller, Badminton-Abteilungsleiter beim TV Bensheim, und kündigt an: „Wir haben in den kommenden Wochen im Vorfeld des Länderspiels noch einige Überraschungen geplant.“

Eine dieser Überraschungen soll am morgigen Mittwoch über die Bühne gehen. Mit Unterstützung des Deutschen Badminton-Verbandes und des Landesverbandes Hessen präsentiert der TVB in einem öffentlichen Showtraining Badminton-Prominenz in der Weststadthalle. Einer der deutschen Topspieler, der aus Darmstadt stammende Vizeeuropameister Kai Schäfer (Bild), steht ab 17.30 Uhr den Nachwuchsspielern aus Bensheim und von benachbarten Vereinen als Trainingspartner zur Verfügung.

Mit dabei sind der ehemalige Profi und aktuelle hessische Landesverbandstrainer Franklin Wahab sowie Jonas Gölz und die Brüder Johannes und Sebastian Grieser, die aus der Jugend des TV Bensheim stammen, inzwischen aber bei höherklassigen Vereinen in Hessen aktiv sind. Sie werden den Kindern und Jugendlichen morgen einige Tricks und Kniffe zeigen. Interessierte Zuschauer können die sicher spektakulären Aktionen von der eigens zu diesem Anlass geöffneten Tribüne verfolgen – schließlich gilt Badminton als eine der schnellsten Rückschlag-Sportarten der Welt.

Nach einer intensiven Trainingseinheit stehen die Akteure für Fotos, Selfies, Autogrammwünsche und natürlich auch badmintonspezifische Gespräche zur Verfügung. red/Bild: Frank Friedrich

Badminton Länderspiel Deutschland – Estland: Do., 25. April, 19 Uhr, Weststadthalle Bensheim (Karten im Vorverkauf u.a. im BA-Medienhaus am Ritterplatz)

