„Barackler“-Ehre für Bernhard Trares

Mannheim/Heppenheim.Erfolgstrainer Bernhard Trares wurde von der Initiative „DoppelPass“ von den Fans des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim „gegen Gewalt und Rassismus“ mit dem „Barackler des Jahres“ ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigt der Fanclub „die Unterstützung des SV Waldhof Mannheim in jeglicher Form“.

Unter den Fans des SV Waldhof verweist die Selbstbezeichnung „Barackler“ auf die Verwurzelung des Sportvereins in der Arbeiterschaft des Stadtteils und damit verbundene Werte. Und sie steht für die leidenschaftliche Unterstützung des SVW. Bernhard Trares, „der Vater des Erfolgs“, hat sich in den drei Jahren seiner Tätigkeit als Trainer beim SVW nicht nur großen sportlichen Erfolg erarbeitet, sondern auch die volle Anerkennung der Fans, schreibt „DoppelPass“ in einer Würdigung. Trares‘ Arbeit beim Waldhof ließ immer Haltung und Werte erkennen, die ihn zu einem würdigen Repräsentanten des Waldhofs machen: Bodenhaftung, Aufrichtigkeit, Loyalität und Leidenschaft.

Die Preisverleihung fand in Trares‘ Heimatstadt Heppenheim statt. Das damit verbundene Preisgeld in Höhe von 500 Euro spendet der 55-Jährige an das Mannheimer Kinderhospiz „Sterntaler e.V.“.

Waldhof mit gleichem Personal

Die Rollen für das Spiel des SV Waldhof am Sonntag (13 Uhr) bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden sind klar verteilt. „Da müssen wir auf alles achten und vom Start weg da sein“, sagte Trainer Patrick Glöckner mit Blick auf das erste Auswärtsspiel der Mannheimer in der neuen Saison. Personell wird sich im Vergleich zum Auftakt gegen Viktoria Köln (2:2) nur wenig ändern. Lediglich Onur Ünlücifici, der seine Knieprobleme überwunden hat, stößt zum Kader. th/red

