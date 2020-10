Basketball-Korb hält dem Maurer-Test nicht stand

Bensheim.Sportlich war das Heimspiel des VfL Bensheim in der 2. Basketball-Regionalliga gegen die TS Frankfurt-Griesheim angesichts des 122:48 (46:31)-Sieges vor allem in der zweiten Halbzeit eine einseitige und zum Teil auch eintönige Angelegenheit. Wäre da nicht die spektakuläre Szene, in der ein Korb in der AKG-Halle am Weiherhaus dem Stresstest durch Richard Maurer (kleines Bild: Kirsch) nicht

...