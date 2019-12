Becker muss in Ketsch kürzertreten

Ketsch.Geschäftsführer Robert Becker hat beim Frauenhandball-Bundesligisten Kurpfalz Bären Ketsch überraschend seinen Rückzug zum Jahresende angekündigt. Vor fast genau fünf Jahren übernahm der Geschäftsmann aus Bensheim, der gerade seinen 71. Geburtstag feierte, die Führungsrolle bei den Kurpfälzer Handballerinnen, nachdem er zuvor lange bei der HSG Bensheim/Auerbach in der Verantwortung gestanden hatte.

Becker (Bild: pfl) wird dem Verein als Gesellschafter und Berater erhalten bleiben; seine Aufgaben in der Geschäftsführung der Sport- und Marketing-GmbH übernimmt Udo Wagner. Dieser unterstützt Geschäftsführer Adrian Fuladdjusch, der seinerzeit mit Becker aus Bensheim nach Ketsch gekommen war. Wagner hat bereits die Tätigkeit als Finanzcontroller inne und ist so mit den Gegebenheiten vertraut.

Die Aufgaben der sportlichen Leitung beim Aufsteiger, der um den Klassenerhalt kämpft, sollen neu geregelt werden, wobei daran gedacht wird, einen sportlichen Beirat zu installieren. Robert Beckers Ehefrau Ilse ist nach wie vor Vorsitzende des Fördervereins und zuständig für das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit der Bären.

In einem Interview sagte Robert Becker zu seinem Schritt: „Ich will und muss ... kürzertreten. Zwei heftige gesundheitliche Attacken in den letzten Monaten haben mir gezeigt, dass meine Belastbarkeit an Grenzen gestoßen ist. Und ich bin es ... gewohnt, meine Aufgaben mit vollem Engagement zu bestreiten und keine halben Sachen zu machen. Es ist eine massive Entscheidung, aber sie musste getroffen werden.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.12.2019