Begeisternde Flames-B-Jugend stürmt zum Final Four

Bensheim.Mit einer tollen Leistung qualifizierte sich die Handball-B-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach für das Endturnier (Final Four) um die deutsche Meisterschaft am 25./26. Mai. Dem Flames-Nachwuchsteam von Trainerin Ilka Fickinger gelang im Viertelfinal-Rückspiel vor über 600 Zuschauern in der Weststadthalle ein 29:11 (14:5)-Sieg gegen die Turnerschaft St. Tönis. Die Fans sahen ein Bensheimer Team,

...