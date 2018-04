Begeisternde Titelverteidigung

Anzeige

Die AST-Triumphatoren hatten schon mit fünf Siegen in fünf Spielen die Vorrunden-Gruppe A in Mannheim behherscht; es folgte Australien (4 Siege). In der in Viernheim ausgespielten Gruppe B lagen die Italiener (5 Siege) vor Russland (4) vorn. In den Halbfinals setzten sich dann Deutschland mit 80:75 gegen Russland und Australien mit 84:51 gegen Italien durch. jb/red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.04.2018