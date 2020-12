Bei den Flames gibt es einen Corona-Fall

Bensheim.Keine erfreulichen Nachricht gab es kurz vor den Weihnachtsfeiertagen für den Frauenhandball-Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach. Der am Montag abgenommene wöchentliche Corona-Test bei Spielerinnen und Funtionsteam ergab erstmals einen positiven Fall. Die Mannschaft und der enge Trainer- und Betreuerstab wurden umgehend in Quarantäne geschickt , der Trainings- und Spielbetrieb muss vorerst ruhen.



Nach einem umfangreichen Austausch mit dem Gesundheitsamt wurde aufgrund der aktuellen Situation im Kreis Bergstraße entschieden, dass die gesamte Mannschaft bis einschließlich 3. Januar in Quarantäne verweilen muss. Somit kommt es gleich zu drei Spielabsagen in den kommenden Tagen: Die für den kommenden Sonntag geplante Heimpartie gegen Aufsteiger SV Union Halle-Neustadt fällt ebenso aus wie das Auswärtsspiel am 30. Dezember (Mittwoch) bei TuS Metzingen und das nächste Heimspiel am 3. Januar (Sonntag) gegen den BVB Dortmund.

"Die Gesundheit der Mannschaft steht an erster Stelle und wir hoffen auf einen milden Verlauf bei der betroffenen Spielerin und eine wirksame Unterbrechung der Kontaktketten", schreibt Flames-Pressewartin Andrea Müller in einer Mitteilung des Vereins.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.12.2020