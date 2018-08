Bei der FSG Bensheim läuft derzeit nicht viel zusammen

Feuerwehren mit 100 Mann im Einsatz

Polizei bilanziert 200 000 Euro Schaden

Rund 200 000 Euro Sachschaden sind bei dem Brand eines Stallgebäudes im Boxberger Stadtteil Unterschüpf entstanden. Unterschüpf. Am Spätnachmittag des Mittwochs war es in Unterschüpf, so heißt es im Pressebericht der Polizei, ...