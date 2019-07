Bei der FSG muss es jetzt die Jugend richten

Bensheim.Nach zwei Abstiegen in Folge steht bei der FSG Bensheim in der Fußball-Kreisliga C ein kompletter Neustart an: Die eigene Jugend soll den Verein in die Zukunft tragen. Das komplette A-Junioren-Team der vergangenen Saison, das 2018/19 den zweiten Platz in der Kreisliga belegte, wechselt in den Seniorenbereich und ist fortan das Gerüst der ersten Mannschaft. „Der ganze Verein steht hinter diesem

...