Bei der Gymnastik geht’s wieder rund

Auerbach.Unter Einhaltung der Hygiene-Auflagen bietet die Gymnastik-Abteilung der TSV Auerbach ihr breites Trainingsprogramm ab dieser Woche wieder an. Für Anfragen der Teilnehmer oder Anmeldungen von Neueinsteigern stehen Erika Wittig (Telefon 06251/74028) oder die Geschäftsstelle der TSV (06251/74646) gerne zur Verfügung.

Von A wie Allroundgymnastik über F wie Fit in den Morgen und P wie Pilates bis Z wie Zumba werden täglich entweder in der Schlossbergschule oder im Bürgerhaus Kronepark oder in den TSV-Räumen verschiedene Kursinhalte angeboten.

Bereits seit zwei Wochen sind die Wettkampfgymnastinnen wieder im Training. Infos erteilt Silke Sattler (Telefon 06251/982799). red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.06.2020