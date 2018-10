Bei Jochen Stribrny platzt der Knoten

Heppenheim.Mit einem souveränen 9:3-Heimerfolg gegen TuS Nordenstadt hat Tischtennis-Hessenligist TTC Heppenheim den ersten Saisonsieg eingesackt und wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt verbucht.

Betreuer Jürgen Dreißigacker lobte den Siegeswillen des Teams an diesem Abend. Drei Erfolge zu Beginn in den Doppeln und die Punkte in der Mitte waren ausschlaggebend für den Erfolg.

Der TTC ging durch ein 3:1 von Kovalik/Llorca in Führung, am Nachbartisch waren Stribrny/Schambach zur Stelle, die das Doppel eins der Gäste ebenfalls in vier Durchgängen knackten. Tischer/Plapp komplettierten den perfekten Auftakt zur 3:0-Führung.

Vorne teilten die Kontrahenten die Punkte. Jozef Kovalik fand gegen Linke nicht das richtige Rezept und unterlag in vier Sätzen. Klug und souverän spielte Denis Llorca, ließ Abwehrer Burkhard beim 3:0 keine Chance. In der Mitte platzte der Knoten. Jochen Stribrny gewann ebenso sein erstes Einzel der Saison wie Dominik Tischer, der über fünf Sätze gegen musste.

Kurzen Prozess machte Timo Schambach mit Sangals beim 11:7, 11:9, 11:7. Im Spitzeneinzel ließ Jozef Kovalik gegen Burkhard nichts anbrennen (3:0). Dass in diesem Spiel fast alles für die Heppenheimer passte, bewies Jochen Stribrny in seinem zweiten Einzel. Das 3:0 gegen Bober war der Schlusspunkt. drei/ü

