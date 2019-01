Bei klarem Sieg dürfen alle mal ran

Bensheim.Mit einem deutlichen 39:18 (20:7)-Sieg gegen die TSG Oberursel startete die weibliche Handball-C-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach in der Oberliga erfolgreich ins neue Jahr.

Nach vierwöchiger Pause mit nur wenigen Trainingseinheiten waren die Gäste aus dem Taunus ein dankbarer Auftaktgegner, den das Team von Trainerin Strehl zu jeder Zeit im Griff hatte. Schnell ging die Flames-Jugend 5:1 (6.) in Führung und erzielten in der Folge weitere einfache Treffer, so dass der Vorsprung anwuchs. Konzentriert ging es in Durchgang zwei weiter, Treffer gab es weiterhin beinahe im Minutentakt. Die Trainerin rotierte und gab allen Spielerinnen Einsatzzeiten. So konnten sich erstmals in dieser Saison alle Mädels als Torschützinnen auszeichnen.

Nach elf Partien liegt Bensheim mit 16:6 Punkten auf Rang drei und hat weiterhin die Play-off-Ränge im Visier. Am Sonntag steht das nächste Heimspiel an, zu dem die junge Mannschaft das Team von der JSG Bürgstadt/Kirchzell erwartet (So. 14 Uhr, G.-Scholl-Schule). – HSG-Torschützinnen: Melanie Vidakovic (10), Erin Yildirim (7), Nathalie Schmidt (5), Lena Stitzel (5), Anna Bernt (4), Antonia Müller (2), Anna Schuster (2), Jana Bechtold, Mia Elsesser, Melina Greene, Luana Ozimek (je 1). red

