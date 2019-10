Bei Kriemhild-Höhenflug von Anfang an dabei

Lorsch/Bensheim.Eine der Akteurinnen, die die erfolgreiche Historie des DSC Kriemhild Lorsch von Anfang an miterlebt und ganz entscheidend mitgeprägt hat, ist Yvonne Jährling. Sie ist seit 1990 Mitglied und war schon an acht Meisterschaften und Aufstiegen der Keglerinnen aus der Klosterstadt beteiligt.

„Wenn ich so zurückblicke, war es eine tolle Zeit, in der wir gemeinsam viel erreicht haben“, sagt die neue Sportwartin der SG Lorsch/Bensheim, die in diesem Jahr Ute Hintze abgelöst hat. Schon von 2016 an war Yvonne Jährling deren Stellvertreterin. Erfahrungen als Funktionärin hatte sie bereits zwischen 1991 und 1993 gesammelt, als sie schon einmal Sportwartin bei Kriemhild Lorsch war.

Derzeit ist die Leistungsträgerin der zweiten SG-Mannschaft außer Gefecht gesetzt, denn sie hat sich im August beim Fahrradfahren den rechten Arm gebrochen. „Das ist schon bitter, ich muss bis Dezember pausieren und mich dann wieder langsam ranarbeiten“, ärgert sich Yvonne Jährling immer noch etwas über ihr Misseschick.

Mit 14 im Fortuna-Frauenteam

Zu Beginn der 80er-Jahre besuchte sie eine Ballettschule in Heppenheim, in der sie sich besonders dem Jazz Dance widmete. Von 1980 bis 1982 spielte Yvonne Jährling Handball beim VfL Heppenheim. „Ich habe aber bald das Interesse verloren, fand keinen Gefallen an diesen beiden Freizeitbeschäftigungen mehr und wollte deshalb etwas anderes machen“, gibt sie im Nachhinein zu.

Die Sportart, auf die ihre Wahl fiel, war das Kegeln. 1984 schloss sich Yvonne Jährling Fortuna Heppenheim an, spielte bis 1987 in deren Nachwuchs-Mannschaft, in der Saison 1987/88 in deren Junioren-Team und von 1988 bis 1990 in deren in der Bezirksliga beheimateten Frauenmannschaft. „Ich wurde schon mit 14 Jahren ab und an in der Frauenmannschaft eingesetzt“, betont sie nicht ganz ohne Stolz.

1990 suchte Yvonne Jährling eine neue Herausforderung, musste sich aber erst einmal zwischen den Kegel-Clubs in Viernheim, Bensheim und Lorsch entscheiden. „Viernheim spielte damals in der Bundesliga, für die ich aber nicht gut genug war. Da entschloss ich mich zu einem Wechsel zu Kriemhild Lorsch, bei der auch der Altersdurchschnitt geringer war. Bei Fortuna Heppenheim war ich immer das Küken gewesen“, begründet sie ihre Wahl, die Yvonne Jährling nie bereuen sollte. „Gleich in meiner ersten Saison 1990/91 im Kriemhild-Trikot gelang der Aufstieg in die Gruppenliga, ein Jahr später ging es in die Regionalliga und in der Spielzeit 1992/93 schafften wir sogar den Sprung in die Hessenliga, in der wir dann zehn Jahre lang spielten“, blickt Yvonne Jährling zurück.

Ein Aufstieg nach dem anderen

Dass die Lorscher Sportkeglerinnen ihre Erfolgsstory weiter schreiben konnten, daran hatte sie großen Anteil. Es folgten 2004 der Aufstieg in die 2. Bundesliga, 2005 der Aufstieg in die Bundesliga und 2006 der Aufstieg in die Deutsche Classic Liga sowie die beiden Deutschen Vizemeisterschaften 2010 und 2011. Zwei Jahre später gelang dann mit der Meisterschaft in der Bundesliga 100 Wurf und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bundesliga 120 Wurf der nächste Coup. „Wir haben uns leistungsmäßig Jahr für Jahr gesteigert. Das Gefüge unserer eingespielten Mannschaft hat einfach gepasst“, bringt Yvonne Jährling den imposanten Lorscher Höhenflug noch einmal auf einen Nenner.

Ab 2011 pendelte sie zwischen erster und zweiter Mannschaft, der sie in der Saison 2012/13 zur Meisterschaft in der Regionalliga und in der Spielzeit 2013/14 zum Titelgewinn in der Hessenliga und zum damit verbundenen Aufstieg in die 2. Bundesliga verhalf. Aus dieser mussten die Lorscherinnen 2017 wieder absteigen und treten nun als SG Lorsch/Bensheim II in der Hessenliga an.

Hier geht Yvonne Jährling zusammen mit Leonie Kilian, Christel Enders, Lea Hassenzahl, Petra Czajkowski, Kerstin Gutgesell und der derzeit ebenfalls verletzten Silke Walter, auf die Bahnen. „Wir liegen derzeit auf dem ersten Platz. Da wir nun auch in der Hessenliga über die 120 Wurf gehen, haben wir leichte Vorteile. Wir haben nämlich wohl die meisten Spielerinnen, die Erfahrung mit diesem Spielsystem haben“, verrät sie ein Erfolgsgeheimnis.

„Eingespielte Mannschaft“

Der Zusammenschluss mit den Bensheimer Sportkeglerinnen zu einer Spielgemeinschaft hat sich nach Meinung von Ivonne Jährling nicht nur auf die erste Garnitur positiv ausgewirkt. „Der Start unserer ersten SG-Mannschaft war vielversprechend, wenngleich die jüngste 2:6-Niederlage beim Tabellenschlusslicht Bavaria Karlstadt so natürlich nicht eingeplant war. Wir verfügen aber über ein erfahrenes Team, das sich wieder zusammenrauft und am Sonntag auf Lorscher Bahnen gegen den KC Schrezheim sicherlich ein ganz anderes Gesicht zeigen wird“, ist sie zuversichtlich.

Auch Yvonne Jährlings Einzelerfolge können sich sehen lassen. So war sie Anfang der 90er-Jahre schon Hessenmeisterin. Beim Großen Preis von Deutschland wurde sie 2012 in Eppelheim Zehnte und 2013 in Viernheim Neunte. Beim Sparda-Bank-Cup in Grünstadt kam Yvonne Jährling 2017 auf den fünften und 2019 auf den 13. Platz. rs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.10.2019