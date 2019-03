Bei Olympia Lorsch werden Sorgenfalten wieder größer

Bergstraße.Der SC Olympia Lorsch tut sich in der Fußball-Kreisoberliga im neuen Jahr weiterhin schwer. Im Heimspiel gegen die KSG Mitlechtern setzte es eine 0:4-Niederlage, die zweite in diesem Jahr. Langsam müssen die Klosterstädter in der Tabelle wieder den Blick nach unten richten. Unterm Strich muss man auch von einer verdienten Niederlage des Sportclubs sprechen, wobei diese in jedem Fall zu hoch

...