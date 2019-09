Bei Starkenburgia ist Geduld gefragt

Bergstraße.Mit dem ersten Saisonier will es für die Verbandsliga-Fußballerinnen des FC Starkenburgia Heppenheim weiter nicht klappen. In jedem Spiel (je zwei Remis’ und Niederlagen) gingen sie in Führung – so auch zuletzt beim FSV Schierstein, als erneut Ronja Dambier das 1:0 markierte (48.).

Zehn Minuten später glich der FSV zum 1:1-Endstand aus. Unzufrieden war Trainer Andre Kaffenberger aber

...