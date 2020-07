Bei Turnern gibt es keine Wettkämpfe

Bergstraße.Der Turngau Bergstraße informiert seine Mitgliedsvereine in einem „Sondernewsletter“ über den aktuellen Stand bezüglich der Durchführung von Wettkämpfen und anderen Veranstaltungen. Nach Lockerung der Corona-Bestimmungen läuft der Übungsbetrieb in den Vereinen in unterschiedlichem Umfang wieder an, zum Teil bleiben die Hallen auf Anregung des Turngaus dafür auch während der Sommerferien geöffnet.

„Im Turnen ist der Kontakt von Turner und Trainer extrem wichtig, um das Leistungsniveau zu halten oder zu verbessern. Genau dieser Kontakt ist leider immer noch nicht uneingeschränkt möglich“, schreibt Boris Held für den Turngau-Vorstand. Nach „reiflicher Überlegung“ hat sich sein Verband entschieden, alle ausgeschriebenen Wettkämpfe im Gerätturnen 2020 abzusagen. „Wir sehen für Wettkämpfe keine Chancengleichheit bei den Teilnehmern und fürchten auch aufgrund der Trainingssituation ein erhöhtes Verletzungsrisiko“, so Held, der darauf verweist, dass die Wettkämpfe auf Landesebene bereits abgesagt wurden.

Gymnastik im Vorteil

Als Ersatz gibt es Überlegungen, einen Vergleichswettkampf zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien anzubieten – eine Veranstaltung, in der Übungen einem Kampfgericht präsentiert werden können, ganz ohne Wettkampfdruck.

In der Gymnastik stellt sich die Situation etwas entspannter da. Hier ist ein Übungsbetrieb mit Abstand an eigenen Geräten darstellbar. Deshalb wird für den geplanten Wettkampf am 26. September ein Hygienekonzept erarbeitet. In diesem Fachgebiet sollen auch die hessischen Meisterschaften im Turngau Bergstraße stattfinden.

Wanderung und Jahresabschluss

Die gemeinsame Turnstunde am 26. August in Ober-Mumbach und der Bunte Nachmittag der Älteren am 12. September können nicht stattfinden. Eine Entscheidung über die Jahresabschlussfeier am 4. Dezember wurde noch nicht getroffen. Es sei auch denkbar, dass der Turngau noch eine Wanderveranstaltung im Herbst veranstalten kann.

„Auch wenn wir Veranstaltungen absagen oder verändern müssen, so ist doch die schrittweise Rückkehr in einen Trainings- und Übungsbetrieb möglich. Nutzt diese Chance mit der nötigen Umsicht und Weitsicht, dadurch können wir unsere Passion für das Turnen in all seinen Ausprägungen erhalten“, schreibt Boris Held abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.07.2020