Beide Kreisläuferinnen halten den Flames die Treue

Anzeige

Bevor Caroline Thomas zu den Flames wechselte, wollte sie ihre Handballkarriere vorzeitig beenden. An der Bergstraße hat sie den Spaß am Handball wiederentdeckt und hängt abermals eine Saison dran: „Für mich passt bei den Flames einfach alles, deshalb möchte ich hier gerne weiter spielen. Ich plane von Jahr zu Jahr, wobei mir die Mannschaft mit unserem Teamgeist und der Club die Entscheidung leicht gemacht haben, noch einmal zu verlängern. Die Mannschaft bleibt weitestgehend zusammen, was ein weiteres Argument für mich war.“

Natürlich möchte die erfahrene Kreisläuferin (27) mit ihren Flames den Klassenerhalt schaffen: „Wir haben letzte Saison mit dem Aufstieg etwas Tolles erreicht und wollen diese Saison gemeinsam unser weiteres großes Ziel verwirklichen. Es ist eine sehr starke Liga und wir müssen in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen, um zu bestehen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen, in der Ersten Bundesliga zu bleiben.“

„Die holländische Junioren-Nationalspielerin Merel Freriks (Bild rechts) hat bisher mit ihrer Performance voll überzeugt, befindet sich im Lernprozess und profitiert von der Erfahrung von Caroline Thomas an ihrer Seite“, heißt es in einer Pressemitteilung der Flames. Die 20-Jährige kommentierte ihre aktuelle Entscheidung so: „Caro und ich sind ein gutes Team, ich kann sehr viel von ihr lernen. Es ist toll, dass ich weiter bei den Flames spielen kann. Hier habe ich die Möglichkeit, mich voll auf Handball zu konzentrieren und in einer guten Mannschaft zu spielen.“

Merel Freriks will weiter hart an ihren Zielen arbeiten: „Ich möchte mich weiterentwickeln, deshalb spielt auch unsere Trainerin Heike Ahlgrimm für mich eine große Rolle. Natürlich kämpfe ich um mehr Spielanteile, um dem Team zu helfen.“ red/Bild: Fippel

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.02.2018