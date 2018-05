Anzeige

Auerbach.Auch der zweite Spieltag der Tennissaison 2018 brachte noch keinen Erfolg für die beiden Mannschaften des TC Auerbach. Für die Damen 50 endete das Auswärtsspiel mit einer 1:8-Niederlage. Die Herren 60 verloren zu Hause 3:6.

Damen 50, Bezirksoberliga: TC Nieder-Roden – TC Auerbach 8:1. In den ersten Einzeln verloren Sonja Kolb (5:10) und Barbara Grünklee (3:10) jeweils im Match Tie-Break, Irene Lindenlaub gewann 7:5, 6:2. Die folgenden Einzel von Monika Wieland-Baer, Mariele Mader und Anne Meyer gingen jeweils in zwei Sätzen an den Gegner. Auch in den Doppeln konnten die Damen des TC Auerbach keinen Punkt mehr holen.

Herren 60, Bezirksoberliga: TC Auerbach – SG Kl.-Gerau/Stockstadt 3:6. Nach klaren Niederlagen von Reiner Maul, Horst Lindenlaub, Jakob Künz und Peter Görlinger holte Bernd Wieland mit 6:1, 6:4 den ersten Punkt für die Auerbacher. Harald Rausch gewann nach 5:7 und 6:0 mit 10:8 im Match-Tiebreak. In den Doppeln gab es für Maul/Lindenlaub und Görlinger/Wieland nichts zu holen, nur Jakob Künz/Harald Rausch punkteten mit 6:1, 6:4. red