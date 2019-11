Bensheim.Vier Spiele, vier Siege – so lautet die Bilanz der beiden ersten Badminton-Mannschaften des TV Bensheim am Wochenende in der Verbandsliga. Während die erste Garnitur an die erfolgreiche Vorsaison anknüpft, steht dem die Zweite kaum nach und rangiert unmittelbar dahinter auf dem dritten Platz. In den Spielen gegen Goldbach und Darmstadt gewann Brit Köhler (Bild) das Dameneinzel jeweils in drei Sätzen für die TVB-Zweite. kr/Bild: Neu

