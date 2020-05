Beim fiktiven Saison-Finale ist „noch Luft nach oben“

Bensheim.„Wir haben noch Platz in der Halle“, sagt Michael Geil mit einem Schmunzeln. Tickets für das „Spiel des Jahres“ des Frauenhandball-Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach sind noch zu haben. Rund 500 Karten sind nach Angaben des Flames-Geschäftsführers bislang verkauft worden. „Es ist noch Luft nach oben.“

Nach dem Abbruch der Bundesliga-Saison nach 18 von 26 Spieltagen entschlossen sich die Flames dazu, das laut regulärem Terminplan letzte Match der Runde ’19/20 gegen die HSG Blomberg-Lippe (16. Mai) in der Weststadthalle zu einem fiktiven Spiel auszurufen. Die Fans können seit einiger Zeit als Ausdruck ihrer Solidarität mit ihrem Team für diese Partie virtuelle Eintrittskarten in drei Preiskategorien (5, 10 und 15 Euro) erwerben, online über die Flames-Homepage oder im (wieder geöffneten) Flames-Fanshop im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach.

Ziel der Aktion ist es, den realen Zuschauerrekord dieser Spielzeit zu knacken, der bei 1800 Besuchern liegt (am 27. Dezember beim 23:24 gegen Oldenburg). Verbunden ist der Erwerb eines Tickets mit der Teilnahme an einer Verlosung, die am 17. Mai live auf Facebook (15 Uhr) übertragen wird. eh

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.05.2020