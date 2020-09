Beim SV Waldhof alle Tests negativ

Mannheim.Nach den zwei positiven Corona-Tests am vergangenen Wochenende sind am Montag alle Spieler, Trainer und Betreuer des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim negativ getestet worden. Auch der zuvor positiv getestete Profi sowie ein Betreuer sind negativ, wie ein Waldhof-Sprecher am Dienstag auf Nachfrage sagte, nachdem die Testergebnisse vorlagen.

Dennoch bleiben die beiden ursprünglich Positiven sowie ihre engsten Kontaktpersonen bis auf Weiteres in Quarantäne, dazu gehören auch die Spieler Jesper Verlaat und Max Christiansen aus dem Drittliga-Kader. Heute soll ein weiterer Test durchgeführt werden. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.09.2020