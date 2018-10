Beleidigung kein Grund für Abbruch

Bergstraße.Das am 7. September abgebrochene Spiel der Fußball-B-Liga zwischen dem SV Affolterbach und Ol. Lampertheim wird mit 5:1 für Affolterbach gewertet. So stand es beim Abbruch in der 83. Minute. Das urteilte das Kreissportgericht unter Vorsitz von Rainer Beckerle.

Der Unparteiische brach ab, da er sich von Spielern nicht mehr „respektiert“ fühlte. Er war, das ergab die Beweisaufnahme, von einem Lampertheimer Kicker massiv auf kurdisch beleidigt worden. Der Olympia-Trainer reklamierte lautstark, aber nicht beleidigend. Der Olympia-Akteur, der seine Verbalattacken großenteils zugab, wurde vier Spiele gesperrt und mit einem Sportplatzverbot für die Dauer der Sperre bestraft. Der Trainer kam mit einem Verweis davon, da er aus Sicht des Sportgerichts keine Beleidigung beging.

Nach Auffassung des Sportgerichts habe der Schiedsrichter zwar „aus menschlichen Gründen verständlich, aber nicht satzungsgemäß“ die Partie abgebrochen. Denn er habe nicht alle Mittel zur Weiterführung ausgeschöpft. all

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.10.2018