Vier Tage lang ist Einhausen wieder Treffpunkt für die deutsche als auch internationale Schach-Elite. Gastgeber sind die drei Vereine SK Einhausen, SV Biblis und SC Lorsch, die zu ihrem „13. Ried-Open“ in das Bürgerhaus Einhausen einladen. In sieben Runden wird nach dem Schweizer System der Turniersieger und die Gewinner der weiteren Preise ermittelt. Insgesamt werden Geldpreise in Höhe von 2580 Euro ausgeschüttet.

Das Turnier in Einhausen ist mittlerweile so gut etabliert, dass die Teilnehmerzahl von maximal 150 mit den Voranmeldungen bereits erreicht wurde. Für weitere Interessenten gibt es eine Warteliste. Mit dabei ist wieder der Titelverteidiger Thomas Höfelsauer vom SK München Südost. Von den Gastgebern hofft vor allem Horst Degenhardt (Lorsch), sich im Vorderfeld platzieren zu können.

Die erste Runde startet am Samstag (28.) l um 16 Uhr. Je zwei Runden finden an den folgenden Tagen bis zur Finalrunde am Dienstag (1.) um 9.30 Uhr und um 15.30 Uhr statt. Interessierte Zuschauer sind hierzu herzlich willkommen. tz