Benjamin Boba ist Vize-Hessenmeister

Schwanheim.Bei den hessischen Meisterschaften im Dressur- und Springreiten in Neu-Anspach (Taunus) belegte der Schwanheimer Benjamin Boba einen hervorragenden zweiten Platz im Springreiten. In den ersten beiden Wertungsprüfungen blieb er fehlerfrei, ehe ihm mit dem Sieg im abschließenden Finalspringen der Klasse S** die Sensation gelang. Somit war ihm der Vizemeistertitel nicht mehr zu nehmen.

Die Besonderheit daran: Benjamin Boba ist lupenreiner Amateur, der sein elfjähriges Meisterschaftspferd Soleil de Coeur vor acht Jahren in den Stall bekam und die Stute somit selbst bis zu höchsten Springklasse ausgebildet hat. Und dieser Erfolg auf Landesebene ist der Lohn für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Reiter und Pferd. Zudem ist sie eine Bestätigung für eine bislang erfolgreiche Turniersaison 2019 mit bereits acht Platzierungen in der Klasse S. Das nächste sportliche Ziel ist der Start bei der Deutschen-Amateur-Meisterschaft im September in Riesenbeck. red

