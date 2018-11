Bensheim dominiert

Bensheim.Ihre Pflicht souverän erfüllt haben die A-Liga-Handballer der HSG Bensheim/Auerbach. Im Heimspiel gegen die MSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten II setzten sich die Bensheimer klar mit 29:18 (14:9) durch und bleiben damit Spitzenreiter Mörfelden auf den Fersen, sind nach Minuspunkten gleichauf. „Unser Ziel war ein Sieg und den haben wir ganz sicher eingefahren. Das war grundsolide“, freute sich Stefan Stehle.

Der eigentliche Co-Trainer übernahm für den im Urlaub weilenden Coach Moritz Brandt das Kommando und verlebte einen recht entspannten Nachmittag. „Unsere Jungs haben das sehr gut gelöst. Die 18 Gegentore dokumentieren ganz deutlich, wie stark unsere Deckung war“, lobte er die Defensive, bemerkte aber auch, dass gerade im Spiel nach vorne „noch viel Luft nach oben ist“. Dass beim Tabellenfünften einige Leistungsträger fehlten, spielte Bensheim/Auerbach natürlich auch in die Karten, die von Anfang an eine konzentrierte Leistung ablieferten, schon zur Pause mit fünf Toren vorne waren und sich in der zweiten Hälfte kontinuierlich weiter absetzten. – HSG-Tore: Keine Angaben. mep

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.11.2018