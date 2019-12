Bensheim erst einmal nur in der Verfolger-Rolle

Bergstraße.Nach der 3,5:4,5-Niederlage beim Mitaufstiegskonkurrenten aus Heusenstamm muss sich die SG 31 Bensheim in der Schach-Verbandsliga erst einmal mit der Verfolgerrolle begnügen. Trotz erfreulicher Bretterfolge von Routinier Herbert Kargoll und Nachwuchsspieler Yannik Keller gingn die Bensheimer in einer umkämpften Begegnung letztlich leer aus. Harald Stelzer und Phil Thomson an den Spitzenbrettern sowie Markus Meiser verloren gegen spielstarke Gegner. Die übrigen Partien endeten unentschieden.

Besser lief es in der Landesklasse Süd für die SG-31-Zweite, die mit dem 6,5:1,5 gegen SC Frankfurt-West ihren ersten Saisonsieg feierte. Viel besser steht der SC Lorsch da, denn er landete mit dem 5:3 in Kelsterbach im vierten Spiel den vierten Erfolg und kann sich zur Hälfte der Saison nach oben orientieren. Die Siegpartien spielten Jochen Wilhelm und Michael Janson; an den restlichen Brettern wurde remis gespielt.

Seine Ausnahmestellung in der Bezirksoberliga unterstrich der SK Bickenbach, der gegen Aufsteiger SK Einhausen den zweiten 8:0-Sieg in Folge landete und bis jetzt nicht nur 23.5 von 24 möglichen Brettpunkten holte, sondern auch souverän die Tabelle anführt. Im Nachbarderby trennten sich Heppenheim und Lorsch II 4:4 unentschieden. Durch Siege von Hans-Joachim Clara gegen Gerhard Teichmann und Jürgen Redmer gegen Manfred Distler sowie Remispartien zwischen Beyrett und Held sowie Bund und Wachtel stand es zwischenzeitlich schon früh 3:1 für die Kreisstädter. Danach kippte das Spiel. Nach Figureneinsteller glichen die Lorscher duch Siege von Mirco Held gegen Werner Krauß und Wolfgang Siegler gegen Hermann Füßler zum 3:3 aus. Der Heppenheimer Gerhard Ried konnte gegen Hans Rodenheber am fünften Brett einen klaren Vorteil nicht nutzen und wurde zum Ende hin sogar überspielt. Peter Schmitt rettete mit einem erfolgreichen Mattangriff das Remis für die Gastgeber. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.12.2019