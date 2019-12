Bensheim gibt Sieg aus der Hand

Bensheim.Die Abwehr der HSG Bensheim/Auerbach II war über 60 Minuten stark, aber der Angriff nur eine Hälfte lang. Die Folge war, dass das Team von Interimstrainer Stefan Stehle am Ende sich mit einem Zähler beim 25:25 (19:12)-Remis im B-Liga-Heimspiel gegen die ESG Crumstadt/Goddelau II begnügen musste. „Das ist schade, da wir in der ersten Hälfte eine wirklich gute Leistung gezeigt haben. Die Jungs sind mit der richtigen Einstellung und spielerisch gut gestartet“, fand Stehle, der sich den Einbruch nach der Pause nicht erklären konnte: „Die Abwehr funktionierte eigentlich weiterhin, aber vorne klappte nichts mehr“, so der Coach mit Blick auf die Bilanz von gerade einmal sechs Treffern. – HSG-Tore: Raddatz (7), Herborn (6/4), Stahl, Thomas Krämer (je 4), Zill (2), Schulz, Keinz (je 1). mep

Dienstag, 10.12.2019