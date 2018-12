Bensheim II und Reichenbach vorn

Bergstraße.Mit der vierten Runde wurden nicht nur die letzten Paarungen in den Schach-Bezirksklassen in diesem Jahr gespielt, jetzt sind auch mehr als die Hälfte der Gesamtbegegnungen gespielt, so dass sich bereits ein klares Bild möglicher Auf- und Absteiger abzeichnet.

In der Bezirksoberliga gelang Tabellenführer SG Bensheim II ein hoher 7:1-Erfolg beim SC Lorsch II. Der Tabellenzweite aus Bickenbach gewann klar mit 5,5:2,5 gegen Heppenheim und bleibt ebenso wie Fürth den Bensheimern auf den Fersen. Mörlenbach-Birkenau III, Lorsch II und Biblis werden wahrscheinlich den Absteiger unter sich ermitteln.

In der Bezirksklasse blieb der SV Reichenbach auch im vierten Spiel ohne Niederlage und trennte sich im Spitzenduell gegen den aussichtsreichen Verfolger SK Einhausen 3:3. Bensheim III ließ mit der 2,5:3,5-Heimpleite gegen Bürstadt II wichtige Punkte liegen. Die spielfreie SG Bensheim IV blieb bislang ohne Mannschaftspunkt und hofft im Abstiegskampf, noch Mörlenbach-Birkenau IV und/oder Bickenbach II (je 2) überholen zu können. red

