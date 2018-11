Bensheim rüstet zum Topspiel

Bensheim.Am morgigen Samstag um 16 Uhr steigt in der AKG-Halle am Weiherhausstadion aus der Sicht der Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim das Topspiel der Vorrunde, denn es gastiert der derzeitige Tabellenführer TV Idstein an der Bergstraße, der in den vergangenen acht Spielen nur eine Niederlage kassierte und nun der absolute Titelfavorit ist. Mit Ingram und Dolejsi haben sie zwei überragende Distanzschützen in ihren Reihen.

Wenn es dem VfL gelingt, diese beiden Topscorer einigermaßen in Schach zu halten, könnte eine positive Überraschung gelingen. Die Bensheimer gehen nur als Außenseiter in die Partie, obwohl sie die bislang zu Hause unbesiegt sind und mit teilweise begeisterten Leistungen aufwarteten.

Zwar wird man wohl die Distanzschützen es TV Idstein nichtvöllig in den Griff bekommen, wenn aber die Verteidigung unter dem Korb ähnlich konzentriert wie zuletzt agiert, könnte der VfL bei einem Sieg mit den Idsteinern in der Tabelle gleichziehen. Hinter dem Einsatz von Thomas Wagner steht verletzungsbedingt noch ein Fragezeichen. Dagegen könnte mit Jeroen Haaf nach seiner Verletzungspause wieder voll zur Verfügung stehen.

Einlass für die hoffentlich wieder große Fanschar ist ab 15.15 Uhr, „Showmaker“ Harry Hegenbarth wird für gute Stimmung sorgen. red

