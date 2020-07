Bensheimer erleben Trans-Alp-Gefühl in der Heimat

Bensheim.Eigentlich wollten acht Rennradsportler der SSG Bensheim in der vierten Juni-Woche an der 18. Auflage der Transalp teilnehmen. Über sieben Etappen standen circa 820 Kilometer mit rund 18 000 Höhenmeter in Südtirol/Italien auf dem Programm (Start in Bruneck und Ziel in Arco). Doch die Corona-Pandemie sorgte für eine Verschiebung dieser sportlichen Herausforderung für Jedermann in den Alpen auf 2021 - mit dem gleichen Streckenverlauf für die 1200 Teilnehmer, die in Zweierteams antreten.

Doch ganz untätig wollten die angemeldeten SSG-ler nicht bleiben und trugen in heimischen Gefilden eine eigene „Transalp-Woche“ aus. Da mussten im Schnitt etwa 140 Kilometer mit 2000 bis 2500 Höhenmetern pro Tag im Odenwald, in der Pfalz oder im Taunus bewältigt werden – und zwar ebenfalls an sieben aufeinanderfolgenden Etappen, die von Jochen Perschke, Stefan Torsch und Michael Glanzner geplant und federführend durchgeführt wurden.

„Wir wollten ein echtes Tourfeeling aufkommen lassen“, so Glanzner, der neben Torsch und Perschke sowie Lukas Lange, Janosch Kuch, Carl Lenz, Jens Beisele und David Wedel selbst die komplette Strecke in die Pedale trat. Durch die Lockerung der Corona-Einschränkungen durfte täglich bis zu zwei Gäste dabei sein, unter anderem waren dies Tanja Tesch, Stefanie Glanzner und Diana Steffenhagen.

Übernachtet wurde aber nicht in Gaststätten oder Hotels, sondern in den eigenen Betten an der Bergstraße. Die Anreise zu den Etappenorten (und natürlich auch die Rückfahrten) wurden täglich in motorisierten Fahrgemeinschaften bewältigt. Als krönenden Abschluss gab es ein Rundstreckenrennen rund um Gras-Ellenbach und Hammelbach im Überwald, wobei die älteren Teilnehmer einen Zeitvorsprung bekamen. Nach den überstandenen Strapazen gab es zwar keine Siegerehrung, doch Janosch Kuch kristallisierte sich als stärkster Fahrer bei dieser „Home-Transalp“ heraus.

SSG-Training in Kleingruppen

Ansonsten mussten die Bensheimer Radsportler aufgrund der Corona-Pandemie eine bittere Pille schlucken, „denn schweren Herzens musste ich während meines Langlaufurlaubs in Schweden die Entscheidung treffen, das geplante Straßenrennen mit über 600 angemeldete Teilnehmer in Einhausen abzusagen“, so SSG-Abteilungsleiter Luc Dieteren, der aber froh war, dass für die Radfahrer in der Krisenzeit immerhin stets die Möglichkeit bestand, zumindest alleine - oder dann zu zweit - bei zumeist gutem Wetter draußen zu trainieren.

Nachdem laut Corona-Verordnung nun auch wieder bis zu zehn Sportler gemeinsam unterwegs sein dürfen, „hat die SSG das Training in kleinen Gruppen wieder voll aufgenommen“, so Dieteren. Ansonsten wurde - wie bei anderen Sportarten - auch mit Training in die eigenen vier Wände in die virtuelle Welt eingetaucht, wo man an Radrennen mit mehreren 100 Teilnehmern mitradeln kann; unter anderem auf der Plattform zwift.com, wo zum Beispiel an den nächsten zwei Wochenenden noch Tour-de-France-Etappen zum Mitmachen angeboten werden.

Bikepark vor der Fertigstellung

Ansonsten sind die SSG-ler mit dem Baufortschritt am Bikepark am Berliner Ring unter der Leitung von Sascha Götz zufrieden. Eine Fertigstellung ist im August geplant. „Wenn alles gut läuft, findet dann am 27. September ein internationales UCI-C2-Rennen mit Junioren, Frauen und Elite Männer zur offiziellen Eröffnung statt. Der Antrag auf Genehmigung durch die Gesundheitsbehörde läuft, ein Hygienekonzept haben wir erstellt“, berichtet Luc Dieteren abschließend. hs/red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.07.2020