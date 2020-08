Bensheimer fliegen in die 2. Bundesliga

Bensheim.Große Freude bei der Segelflug-Gruppe (SFG), denn das Team von der Bergstraße konnte in einer spannenden Finalrunde der bundesweiten Quali-Liga ihren Aufstiegsplatz verteidigen. Damit werden die Bensheimer in der nächsten Saison zum zweiten Mal nach 2016 in der 2. Bundesliga starten.

Der Liga-Betrieb der Segelflieger ist ein dezentraler Vereinswettbewerb im Streckensegelflug. Gewertet wird jedoch nicht die größtmögliche Strecke, sondern die Geschwindigkeit in einem Zeitfenster von zweieinhalb Stunden. Dabei geht es ähnlich zu wie in anderen Sportarten: Es gibt eine Bundes- und eine 2. Liga, in denen jeweils 30 Vereine miteinander konkurrieren. Die restlichen rund 490 Clubs treten in der Quali-Liga gegeneinander an.

In dem corona-bedingt auf 13 Runden verkürzten Wettbewerb arbeitete sich die SFG-Crew vom anfänglichen 37. Platz kontinuierlich nach oben und feierte letztlich den Aufstieg, der gleichzeitig verbunden war mit der hessischen Meisterschaft in der Landesklasse. Der Erfolg ist umso verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die meisten Bensheimer Streckenflugpiloten in diesem Jahr ihren Fokus eigentlich auf große Strecken legten, weniger auf die geschwindigkeitsorientierte Quali-Liga.

Franziska Pawel (16) flog als jüngste Pilotin im ältesten Flugzeug (60 Jahre) über 160 km mit einem Schnitt von 52 km/h. Gemeinsam mit Teamkollege Thorben Triegel sicherte sie sich somit in der Landeswertung U 25 noch die hessische Vizemeisterschaft.

Insgesamt dokumentierten die Bensheimer Segelflieger 2020 bisher gut 92 000 Streckenflugkilometer, sind deutschlandweit damit an 17. Stelle und zählen weltweit zu den 50 besten Segelflugvereinen im Online-Contest. Einziger Wermutstropfen: Die große Aufstiegsparty muss in Corona-Zeiten leider ausfallen.

Das SFG-Aufstiegsteam: Andreas Boml, Maximilian Deichmann, Sebastian Clermont, Lukas Etz, Ulrich Götz, Nils Heitland, Dr. Klaus Koser, Jonas Kamm, Hermann Landgraf, Felix Maier, Matthias Neubacher, Franziska Pawel, Oliver Pawel, Ulrike Pawel, Karsten Piepenburg, Andre Overmayer Jana Schmidt, Stefan Schneider, Peter Simon, Winfried Simon, Dr. Klaus Schaefer, Caroline Schmiede, Moritz Schmiede, Thorben Triegel, Ralf Thehos und Vincent Wilczek red

