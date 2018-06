Anzeige

Bensheim.Die Jugendspieler des Golfclubs Bensheim setzten sich bei ihrem Heimturnier im Rahmen der Challenge- und First-Drive-Tour der Golfregion Süd gut in Szene. Fast 100 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren, die von zehn verschiedenen Clubs der Region kamen, tummelten sich bei bestem Wetter auf der Anlage. Die Bensheimer landeten in fast allen Wertungen weit vorne.

Den Anfang machten frühmorgens die Kids der First-Drive-Tour auf einer verkürzten Runde. Diego Benetka-Uher (GC Bensheim) belegte in der AK 8 den zweiten Platz und freute sich über einen weiteren Pokal. Bei den Neun-Loch-Spielern gab es mit Leon Wienand einen Bensheimer Sieg. Der Elfjährige erspielte sich 40 Nettopunkte und verbesserte sein Handicap auf 44. In dieser Kategorie schafften es mit Carl-Leopold und Max-Herrmann Nissler sowie Julian Faust drei weitere Spieler des GC Bensheim in die Top Ten.

Viele Handicap-Verbesserungen gab es auf der 18-Loch-Runde. Mika Flohr belegte in der Nettoklasse B mit 31 Punkten den zweiten Platz, ihr neues Handicap ist 14,9. In der Nettoklasse A schaffte es Finn Schmidt-Ocker mit 41 Punkten auf Platz drei, er verbesserte sich auf 9,7.