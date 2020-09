Bensheimer Junioren beim Hessenfinale

Bensheim.Die U12-Junioren des Tennisclubs Blauweiß Bensheim haben sich für das hessische Landesfinale qualifiziert. Im letzten Medenspiel der Saison kam der TC Bensheim gegen Verfolger TC Seeheim in einem spannenden Heimspiel zu einem 3:3. Das reichte, um mit 6:2 Punkten – und einem Zähler Vorsprung – die Meisterschaft in der Bezirksoberliga zu holen.

Die Seeheimer traten erstmals in dieser Saison mit ihrer besten Truppe an. Die Bensheimer Jungs waren in der gewohnten Besetzung hochmotiviert, lagen aber nach den Einzeln 1:3 zurück. Lediglich Carl-Leopold Nißler gewann in drei Sätzen, David Lipka hatte 7:10 im Tiebreak das Nachsehen.

Für den Rundensieg mussten nun beide Doppel gewonnen werden, doch die Gastgeber ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Emmenlauer/Nißler gewannen problemlos mit 6:2, 6:0 in zwei Sätzen. Janzer/Lipka machten es spannend, kämpften hochkonzentriert bis zum letzten Punkt und holten den wichtigen dritten Zähler mit 10:3 im Champions-Tiebreak.

Meisterjubel nach den Einzeln

Bei schönsten Spätsommerwetter holten die U14-Junioren des TCB mit einem 4:2 gegen den Tabellenzweiten TC Viernheim vor heimischer Kulisse die Meisterschaft in der Bezirksliga A und den Aufstieg in die Bezirksoberliga, die höchste Spielklasse für diese Altersstufe.

Die als Tabellenführer in der Besetzung Till Emmenlauer, Fares Wördemann, Max-Hermann Nißler, Felix Richter und Karl Julius Kümmel ins Rennen gegangenen Bensheimer zeigten nur zu Anfang Anspannung und Nervosität. Emmenlauer, Wördemann und gewannen ihre Matches jeweils in zwei Sätzen, nach den Einzeln stand es 3:1.

Dies hätte bereits zum Gewinn der Bezirksliga-Meisterschaft gereicht und wurde vor den Doppeln ausgelassen gefeiert. Durch einen Sieg von Max-Hermann Nißler/Karl Julius Kümmel konnte noch der Gesamtsieg eingefahren werden. red

