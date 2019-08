Bensheimer Kart-Trio holt bei Heimspiel den Hessentitel

Bensheim.Der Automobil Club Bensheim war mit der Scuderia Wiesbaden Gastgeber zur Hessenmeisterschaft im Kartslalom. Die 120 besten Nachwuchspiloten aus ganz Hessen duellierten sich auf der ADAC-Verkehrsübungsanlage in zwei Meisterschaftsrennen um den Titel des Hessenmeisters und die Qualifikation zur Teilnahme an der Gesamtdeutschen Meisterschaft im Oktober in Lübeck.

Mit 17 qualifizierten

...