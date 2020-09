Bensheimer Segelflieger fühlt sich für die WM gut gerüstet

Bergstraße.Der für die Segelfluggruppe (SFG) Bensheim startende Lorscher Uwe Wahlig (kleines Foto) kann zuversichtlich seinem Start bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr im französischen Montlucon-Gueret entgegenblicken. Er wurde bei der der sogenannten Vor-WM Zweiter in der Clubklasse hinter seinem siegreichen Nationalteamkollegen Stefan Langer (Donauwörth).

Eigentlich sollte die WM in diesem Jahr in Châlons-Ecury/Champagne (Frankreich) stattfinden, jedoch wurde sie wegen der Corona-Pandemie abgesagt und ins nächste Jahr verschoben. Nun hatte die Piloten Gelegenheit, das neue, reizvolle Wettbewerbsgebiet am Rande des Massif Central kennenzulernen. Insgesamt nahmen 55, vorwiegend europäische Teams teil (hier ein Blick auf die Startaufstellung); Konkurrenten aus Übersee fehlten.

Am ersten Wertungstag belegte das britische Trio um Jake Brattle die ersten Plätze, Wahlig landete auf Rang sechs. Sukzessive arbeitete sich der Pilot von der Bergstraße dann nach vorne und holte sich am vierten Tag den Tagessieg. Damit schloss er zur Spitzengruppe Langer/Brattle auf. Er behauptete seinen zweiten Platz bis zum Wettbewerbsende.

„Die komplexe Luftraumstruktur, eine eigene, spannende Wetterentwicklung und wenig geeignete Außenlandefelder: Segelfliegen ist hier sehr anspruchsvoll, da kann eine Entscheidung schnell über Sieg oder Niederlage bestimmen. Aber ich bin zufrieden. Jetzt werde ich die Flüge genau analysieren, um dann gut vorbereitet nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft starten zu können,“ kommentierte Uwe Wahlig das Ergebnis. red/Bilder: Wahlig/SFG

