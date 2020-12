Bensheimer Senior sammelt trotz Corona Leistungs-Punkte

Bensheim.Hubert Aker hat das geschafft, was nur wenigen angesichts der Corona-Einschränkungen und damit verbundenen Absagen von Veranstaltungen gelungen ist: Der 80-jährige Tennis-Mannschaftsspieler vom TC Blauweiß Bensheim hat seine LK-Zahl (die Leistungsklasse, die über die Spielstärke Auskunft gibt) 2020 um fünf Punkte auf LK 10 verbessert.

Nicht gut lief es für den Senior im Mannschaftssport. Gut vorbereitet standen die Mannschaften der Herren 75 und 80 vom TC BW Bensheim in den Startlöchern. Dann aber verzichteten alle gegnerische Mannschaften wegen der Corona-Pandemie auf die Teilnahme an der Punktrunde, so dass diese – im Gegensatz zu jüngeren Jahrgängen, wo genügend Teams antraten – ersatzlos gestrichen wurde.

Doch die Nummer eins der Bensheimer Oldies wollte sich auf dem Platz mit Gleichgesinnten messen und plante als Ersatz die Teilnahme an so genannten LK-Turnieren. In Hessen waren Turniere in der Altersklasse Herren 70 nicht zahlreich ausgeschrieben. So war er auch bereit, für sein Vorhaben längere Fahrten in Kauf zu nehmen. Die Tennisverbände Baden, Württemberg und Rheinland-Pfalz boten ihm attraktive Veranstaltungen.

Die Gegner bei den Turnieren waren im Schnitt acht bis zehn Jahre jünger, Hubert Aker war in der Regel der älteste Teilnehmer. Und sein Gesamtergebnis kann sich sehen lassen. In dieser Saison bestritt er 31 Turniereinzel (1820 Punkte), bei denen die Gegner mit einer LK 9 bis LK 18 aufwarten konnten. Der TCB-Crack schaffte es trotzdem, als 80-Jährige die markante Spielstärke LK 10 zu erreichen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.12.2020