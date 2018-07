Anzeige

Bensheim.Bei den Leichtathletik-Hessenmeisterschaften der Jugendklassen U 20 und U 16 in Darmstadt bestachen die Starter der LG VfL/SSG Bensheim mit tollen Leistungen; allen voran Sophia Wolf über 800 Meter bei der U 20. Sie lief in 2:16,16 Minuten zu einer nie gefährdeten Goldmedaille.

Die noch in der Altersklasse U 18 startberechtigte Jana Pätzel glänzte als Sechste im Weitsprung der U 20, wobei sie vier Mal über ihrer alten Bestweite von 5,35 Meter blieb. Den weitesten Sprung landete sie mit ausgezeichneten 5,54. Damit verbesserte sie den 21 Jahre alten LG-Rekord in der U 18, gesprungen von Andrea Engert beim Bundesfinale 1997 in Berlin, um vier Zentimeter.

Für das dritte Bensheimer Highlight der Titelkämpfe in Darmstadt sorgte Nicolas Gelbarth in der Altersklasse M 15, denn über 300 Meter meisterte er gleich in seinem ersten Langhürden-Rennen in 42,71 Sekunden die Norm für die Deutschen U 16-Meisterschaften..