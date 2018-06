Anzeige

Die besten Ak-50-Herren des GCB freuen sich nun auf den Spieltag zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft am zweiten Juli-Wochenende nahe Stuttgart. Hier tritt Bensheim erstmals in der Oberliga des DGV an und spielt um den Aufstieg in die Regionalliga. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.06.2018