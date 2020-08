Bensheimer Turnier im Klein-Format

Bensheim.Trotz Corona-Pandemie erfährt das traditionsreiche Winzerfestturnier der Reitergemeinschaft (RG) Bensheim am Wochenende eine Neuauflage; allerdings in abgespeckter Form, denn die Zahl der Dressur- und Springprüfungen wurde reduziert. Unter Beachtung der allgemeinen Hygieneregeln sind Zuschauer auf der Anlage der Neuhofstraße willkommen.

Die RG-Verantwortlichen sind froh darüber, dass auch in diesen Krisenzeiten genügend Sponsoren dafür sorgen, dass bei allen Wettbewerben Geld- und Ehrenpreise ausgeschrieben werden konnten. Unter der Turnierleitung von Martina Brzoska sowie Christel und Michaela Paulin haben über 400 Reiter ihre Startzusage gegeben – von den abschließenden Führzügel und Reiter-Wettbewerben am Sonntag ab 15 bzw. 15.45 Uhr bis zu den Klasse-A **-Prüfungen im Springen und in der Dressur an beiden Tagen. hs/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.08.2020