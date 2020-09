Bensheimer U18-Junioren steigen in Gruppenliga auf

Bensheim.Die Junioren U18 des TC Bensheim haben die Meisterschaft in der Bezirksoberliga geholt und steigen damit in die Gruppenliga auf Landesebene auf. Das Team mit Mannschaftsführer Nils Burkhard, Moritz Wydra, Patrick Harnack, Laurin Rogalli und Pascal Fischer blieb auch an den letzten beiden Spieltagen, zu Hause gegen die SG RW Groß-Gerau und auswärts beim TCB 2000 Darmstadt jeweils mit 6:0 siegreich.

Nach sieben Siegen an den sieben Spieltagen durfte bei einem Matchverhältnis von 38:4 verdient die Meisterschaft vor TuS Griesheim gefeiert werden. red/Bild: tcb

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.09.2020