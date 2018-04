Anzeige

Bergstraße.Die Kampfgemeinschaft KG Bürstadt-Rimbach landete in der Judo-Oberliga bei den Heimkämpfen in Rimbach einen Sieg und eine Niederlage und verbesserte sich auf den dritten Tabellenplatz, auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze KG Darmstadt und JC Rüsselsheim. Eine gute Ausgangsposition für den letzten Kampftag gegen den JC Hünfelden und BC Bad Arolsen statt, gegen den man an Samstag ab 16 Uhr in der Sporthalle der Bürstädter Erich-Kästner-Schule erneut Heimrecht hat.

Die Voraussetzungen für die Kämpfe in Rimbach waren nicht gut. So verletzte sich der starke 100-kg-Mann Atilla Nazikol beim Aufwärmen so schwer, dass er an diesem Tag nicht mehr einsetzbar war. Das traf das Team hart, da man keinen weiteren Mann für diese Gewichtsklasse an Bord hatte. Somit musste Trainerin Nadine Müller mit Michael Radig einen Kämpfer aus der 81-kg-Klasse hochziehen. Punktegarant Jannik Zettel (90 kg) war nicht hundertprozentig gesund.

Gegen den TV Nidda gab es zum Auftakt einen 5:2-Sieg. Für Bürstadt-Rimbach gewannen Mohammed Assuev (60 kg durch vorzeitige Aufgabe des Gegners), Oberliga-Neuling Soufian Idrissi (66 kg), Thorben Sedlmair (73 kg, Aufgabe des Gegners), Jannik Zettel (90 kg) und Florian Siegler (bis 100 kg). Gegen die KG Darmstadt mussten die Bergsträßer anschließend eine 2:5-Niederlage quittieren. Hier punkteten nur Kai Dörry (60 kg) und Florian Siegler (100 kg). red