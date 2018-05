Anzeige

Bensheim.Zum siebten Mal in Folge findet am Fronleichnams-Wochenende (Donnerstag bis Sonntag) auf der Anlage des TC Blau-Weiß Bensheim ein offenes Bergsträßer LK-Tennisturnier statt, das als inoffizielle Kreismeistschaft gilt. Mehr als 100 Damen, Herren sowie Seniorinnen und Senioren haben ihre Meldung abgegeben – nicht nur aus der Region, auch viele Auswärtige wollen Ranglistenpunkte sammeln.

Die Damen und Herren sind entsprechend ihrer Leistungsklasse (LK 01-12 oder LK 13-23) in zwei Turniere eingeteilt. Bei den Damen 13-23 stehen die Bensheimerinnen Elena Chevrier und Laura Holter in der Meldeliste auf den Positionen zwei und drei. Bei den verschiedenen Altersklassen können Spieler der LK 08 bis 23 antreten. Gespielt wird an allen Tagen ab 9 Uhr, die Zuschauer können sich auf viele spannende Matches freuen. red