Bergsträßer wird nun auch bei WM starten

Bensheim.Bei der deutschen Segelflug-Meisterschaft der Clubklasse in Zwickau belegte der Lorscher Uwe Wahlig (Foto) von der SFG Bensheim) Platz zwei. Somit wird er als Vizemeister nach der Europameisterschaft 2019 in der Slowakei auch bei der Weltmeisterschaft 2020 in Frankreich für Deutschland starten.

Der ebenfalls für die nationale Meisterschaft qualifizierte Karsten Piepenburg von der Segelfluggruppe (SFG) Bensheim behauptete sich gleich bei seiner ersten DM respektabel im Mittelfeld (26. unter insgesamt 44 Teilnehmern). Piepenburg startete mit einem vereinseigenen Segelflugzeug.

Eine Herausforderung für die Piloten stellte das „Zwickauer Wetter“ dar: Das Wettbewerbsgebiet liegt in der Schnittstelle verschiedener Wetterzonen. Die Thermik von Erzgebirge, Fichtelgebirge, Lausitz und Thüringer Wald sorgte für stetig wechselnden Bedingungen, mit denen die Segelflieger zu kämpfen hatten: Es gab beispielsweise Kornvergenzlinien, die – wenn man sie denn erkannte – Geschwindigkeiten von 100 km/h im Schnitt und mehr zuließen. Kurze Zeit später hatten sie sich unter Umständen schon aufgelöst und der etwas später eintreffende Wettflug-Kollege suchte verzweifelt den rettenden Aufwind.

Diese heterogenen Verhältnisse sorgten dafür, dass es in der Wertungstabelle ein stetes Auf und Ab sowie geringe Punkteabstände gab. Lediglich der spätere Meister Stefan Langer (SFG Donauwörth Monheim) konnte schon im dritten Wettkampfflug mit einem hauchdünnen Vorsprung Platz eins erobern, den er bis zum Schluss verteidigte.

Während der insgesamt sieben Wertungstage gelang es Uwe Wahlig, sich aus dem vorderen Drittel bis in die Spitzengruppe vorzukämpfen. Er ließ sich auch von einem Rückschlag nicht aus der Ruhe bringen und sicherte sich am sechsten Wertungstag mit dem zweiten Tagessieg die Vizemeisterschaft. red/Bild: SFG

