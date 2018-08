Bescheidener Darmstädter Matchwinner

Nach einer schwachen ersten Hälfte und zu wenig Durchschlagskraft bei allen Bemühungen im zweiten Spielabschnitt verlor der SV Sandhausen – wie kurz gemeldet– am Freitagabend beim VfL Bochum nach dem Gegenreffer von Robert Tesche (54.) mit 0:1 und wartet damit auch nach dem dritten Spieltag auf die ersten Punkte in der 2. Fußball-Bundesliga. Der SVS bildet zusammen mit Duisburg die Schlusslichter des Klassements.

Sandhausens Trainer Kenan Kocak haderte damit, „dass wir schlecht in die Partie gefunden haben. Das war nicht, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten früh stören und den VfL nicht ins Spiel kommen lassen. Dafür muss aber alles passen. Mit Glück gehen wir mit 0:0 in die Pause. Nach einer Slapstick-Standardsituation macht Bochum dann das 1:0. Danach hat uns die Zielstrebigkeit nach vorne gefehlt. Dennoch glaube ich, dass aufgrund der zweiten Hälfte ein Punkt verdient gewesen wäre.“

Auch der Geschäftsführer Sport des SVS, Otmar Schork, fand es schade, „dass wir die ersten 35 Minuten komplett verschlafen haben. Da waren wir viel zu passiv und haben dem Gegner zu viele Freiheiten gelassen. Im zweiten Durchgang haben wir eine andere Körpersprache gezeigt und viele Aktionen nach vorne umgesetzt. Dennoch sind wir jetzt da, wo wir eigentlich nicht hin wollten. Wir müssen diese Schwächephase unbedingt abstellen und gegen Union Berlin den Bock umstoßen.“ red