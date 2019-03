Beste Saisonleistung belohnt

Bensheim.Die weibliche Handball-C-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach zeigte am letzten Oberliga-Spieltag ihre beste Saisonleistung und brachte Tabellenführer JSG Bad Soden mit einem 28:20 (15:9) die zweite Saisonniederlage bei. Allerdings verpassten die Juniorflames Platz zwei und die Qualifikation für das Final Four um die Hessenmeisterschaft um einen Punkt.

Dabei trat die Mannschaft von Trainerin Strehl in des Gegners Halle sehr entschlossen und selbstbewusst auf und wollte sich für die knappe Hinrundenniederlage revanchieren. Nach zwölf Minuten stand eine 7:4-Führung, die mit einer stabilen Abwehr weiter ausgebaut wurde. Lediglich in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs war kurz Sand im Getriebe, man vergab zwei Siebenmeter. Als die Gastgeberinnen, die trotz der bereits feststehenden Qualifikation für das Final Four gewinnen wollten, aufkamen, stand ein ums andere Mal die glänzend aufgelegte Emma Lissner im Tor diesen Bemühungen im Weg. Spätestens beim Stand von 18:12 (35.) hatte Bensheim das Geschehen wieder im Griff.

Mit zusammen 19 Treffern waren die beiden Haupttorschützinnen Melanie Vidakovic und Lena Stitzel von der Gästeabwehr nie vollständig in den Griff zu kriegen. Trainerin Strehl war stolz auf diese Leistung: „Ich hatte heute ein gutes Gefühl, da wir sehr gut trainiert haben. Die Mannschaft wollte diesen Sieg unbedingt und hat genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“ – HSG-Torschützinnen: Melanie Vidakovic (10), Lena Stitzel (9), Erin Yildirim (3), Melina Greene (2), Luana Ozimek (2), Anna Bernt, Nathalie Schmidt (je 1).

Männliche B-Jugend Bezirksliga: SG W.-Michelbach/Siedelsbrunn – HSG Bensh./Auerb. 31:26 (15:15). Im letzten Saisonspiel sah es in der ersten Halbzeit nicht nach einer so klaren Niederlage für die Bensheimer aus. Trotz einer zwischenzeitlichen Vier-Tore-Führung der Heimmannschaft glich die HSG zur Halbzeit auf 15:15 aus. Nach der Pause wurden die ersten zehn Minuten total verschlafen. Es häuften sich individuelle Fehler, viele Fehlpässe gaben dem Gegner die Chance, auf neun Tore davonzuziehen. Der HSG gelang das erste Tor des zweiten Abschnitts erst nach 13 Minuten. Sie fing sich, kam aber nur noch bis auf fünf Tore heran. – Für die HSG spielten; Tor: David Preis; Feld: Dennis Prais, Simon Weihrich (9/1), Maurice Niebler, Lukas Kissel (5), Jan Muddemann (3), Niklas Michalsky (1), Philipp Weinhold (7/2), Jonas Gahler (1). red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.03.2019