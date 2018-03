Anzeige

Bergstraße.Die Saison in der neugegründeten Luftgewehr-Bezirksklasse Bergstraße war mit Höhepunkten gespickt. Dabei sorgte die junge Lampertheimerin Franziska Heinze mit einer überragenden Bestleistung von 392 Ringen nicht nur für die beste Einzelleistung innerhalb der Liga, sondern innerhalb des gesamten Schützenbezirks Starkenburg überhaupt. Da sie diese Saison nicht konstant vertreten sein konnte, nutzte der SV Bürstadt die Gunst der Stunde und erreichte eine souveräne Meisterschaft. Somit kann das Ried-Team auf den Sprung in die Bezirksliga Starkenburg hoffen, wobei es von den Relegationsergebnissen in den höheren Klassen abhängt, ob es für einen direkten Aufstieg reicht oder ein Aufstiegskampf gegen den Odenwald-Meister TSV Sensbachtal zu betreiten ist.

Konstanteste Einzelschützin war die junge Bürstädterin Yannah Hausmann, die es auf den Rundenschnitt von 384,17 Ringen brachte.

Beachtliches wurde auch in der Bezirksklasse B 1 geleistet, wo Rang eins bis vier nur zwei Punkte trennten und Hassia Fürth III Meisterschaft und Aufstieg feiert. wfe