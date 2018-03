Anzeige

Bergstraße.Die Gruppenliga-Fußballerinnen des FC Starkenburgia Heppenheim bleiben auf Meisterschaftskurs. Der 4:1-Erfolg beim TSV Pfungstadt II war der dritte Sieg in Serie.

Verbandsliga: Viktoria Schaafheim – FFG Winterkasten/Reichenb. 2:2 (2:0). Beim Tabellennachbarn kamen die Odenwälderinnen nach vier Niederlagen hintereinander zumindest wieder zu einem Teilerfolg. Danach sah es aber lange nicht aus, denn die Gäste starteten erst in der Schlussphase die Aufholjagd und belohnten sich mit Toren von Saskia Beutel (72.) und Antje Scheerer (89.).

Gruppenliga: TSV Pfungstadt II – St. Heppenheim 1:4 (0:0). Ein Wiedersehen mit Kaya Buhl, die in der Winterpause zum TSV Pfungstadt wechselte, gab es nicht. Zwar setzten die Gastgeberinnen zwei Spielerinnen aus dem Oberligakader ein, doch die ehemalige Heppenheimerin, die schon für Niederkirchen in der Zweiten Liga spielte, war nicht dabei. Heppenheims neuer Trainer Wolfgang Stammler war erst in der zweiten Hälfte mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. „Nach einer Halbzeitansprache lief es besser. Wir zeigten Wille und traten mannschaftlich geschlossen auf.“ Den dritten Sieg in Serie brachten die Heppenheimerinnen durch je zwei Treffer von Laureen Deckenbach (50., 77.) und Sandra Schumann (80. 84.) unter Dach und Fach.