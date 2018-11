Bezirkstitel für Bastian Schubert

Fehlheim.Mit Lukas Dingeldein, Svenja Erhardt, Jannik Löffler, Marvin Prochazka sowie Felix und Bastian Schubert waren sechs Nachwuchsspieler des VfR Fehlheim für die Tischtennis-Bezirkseinzelmeisterschaften qualifiziert. Sie feierten einen Titel sowie je zwei zweite und dritte Plätze.

In der männlichen Jugend starteten die Fehlheimer in einem starken Teilnehmerfeld und konnten ihre Gruppen erfolgreich abschließen. Damit zog das Quartett (Dingeldein, Prochazka, Löffler, F. Schubert) in seinem ersten Jugendjahr auf Anhieb in das Hauptfeld ein. Im Achtelfinale war für die vier Jungs allerdings Schluss.

Besser lief es bei Svenja Erhardt, die sich in der weiblichen Jugend mit einem tollen dritten Platz und mit dem Vizemeistertitel bei den Schülerinnen A die Qualifikation zu den Hessischen Einzelmeisterschaften sicherte. Auch im Doppel mit Eva Friedrich vom TTC Groß-Rohrheim erreichte Svenja Erhardt den Bronzerang und gemeinsam mit Ksenia Bondareva bei den Schülerinnen A sogar Silber.

Noch besser lief es für Bastian Schubert: Er sicherte sich als einer der jüngsten Teilnehmer den Meistertitel bei den Schülern A und ist damit ebenfalls für die Hessischen Einzelmeisterschaften qualifiziert. nico

