Bittere Auftaktpleite für SV 98

Sandhausen/Darmstadt.Daniel Keita-Ruel hat mit einem Dreierpack für den SV Sandhausen dem neuen Trainer Markus Anfang den Zweitliga-Auftakt mit dem SV Darmstadt 98 verdorben. Der Neuzugang erzielte am Samstag alle drei Treffer (30., 38./Handelfmeter, 74.) des SVS beim 3:2 (2:1)-Erfolg über die hadernden Lilien. „Ich muss sagen, dass ich selten so einen Gast erlebt habe, der sich so viele klare Chancen erspielt hat“, räumte Sandhausens Trainer Uwe Koschinat ein.

„Es war ein komisches Spiel. Wir waren die bessere Mannschaft und hatten die größeren Chancen. Aber wir haben uns selbst geschlagen“, meinte Lilien-Routinier Tobias Kempe enttäuscht. „Es ist ein sehr bitteres Ergebnis für uns. Wir haben aber selbst entschieden, dass das Spiel so ausgeht“, sagte Anfang. Mathias Honsak (19.) hatte Darmstadt in Führung geschossen, Tim Skarke (90.+4) gelang nur noch der Anschlusstreffer.

Obwohl Platz für 1200 Zuschauer gewesen wäre, kamen lediglich 754 Fans in das Stadion am Hardtwald. Ihnen bot sich eine über weite Strecken muntere Partie, in der Sandhausen zunächst aktiver wirkte, doch dann schlug Keita-Ruel zu. Erst beförderte der Angreifer eine Contento-Flanke aus dem Sprung ins Tor, dann verwandelte der 30-Jährige einen Handelfmeter souverän und schließlich schob er frei vor 98-Keeper Schuhen den Ball ins Tor.

„Das erste Gegentor fällt nach einem Standard, das zweite durch einen Elfmeter und das dritte durch einen individuellen Fehler“, bilanzierte Markus Anfang: „Ansonsten waren wir in allen Bereichen die bessere Mannschaft; nur die Chancenverwertung war zu schlecht.“ lhe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.09.2020